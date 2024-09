Turati | Zero parate con l’Inter! Dimostrato di saper giocare a calcio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)ha parlato dopo il fischio finale di Monza-Inter, partita della quarta giornata di Serie A andata in scena all’U-Power Stadium e finita sul risultato di 1-1. Ecco quanto dichiarato a caldo a DAZN dal portiere del club brianzolo POCHE– Stefanoparla così dopo Monza-Inter: «Ora ilè improntato sulla costruzione dal basso, questa squadra è in grado di farlo e oggi abbiamodianche contro una squadra forte come. I miei difensori? Sicuramente sono giocatori molto esperti in questa categoria, sto imparando tanto dai miei compagni e soprattutto dai centrali difensivi, Pablo (Marin, ndr) in particolare mi sta dando una grande mano. Poi qui a Monza c’è tutto per migliorare e fare qualcosa di importante, allenamento dopo allenamento si può solo alzare il livello.