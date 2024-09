Tamberi cambia tutto | ora è finita

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024), anche la foto su Instagram: un segnale che è finito il tempo di passare al passato e a quello che è successo a Parigi Come le persone normali. Che poi sopratuno comeha sempre dimostrato. Uno come noi, che lo guardiamo con ammirazione cercare di arrivare fino in cielo facendoci sognare. Lo ha fatto a Tokyo, prendendosi l’oro olimpico, non ci è riuscito a Parigi, in una giornata convulsa e ricca di colpi di scena.(Lapresse) – Ilveggente.itGià la fase di avvicinamento all’Olimpiade francese non era stata delle migliori per. Con dei problemi fisici importanti. Poi, nel giorno della finale, il malore, la corsa all’ospedale, il rientro veloce e il salto difficile da fare. Niente passaggio del turno. Niente soddisfazione. Solamente la certezza di avercela messa tutta per lui e ma anche per i tifosi italiani che lo seguono con affetto.