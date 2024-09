Smalling esordio da incubo in Arabia | 5 gol subiti autogol e rosso

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Ci sono prime volte che rimangono impresse per sempre nella mente e altre che è decisamente meglio dimenticare in fretta. L’di ChrisinSaudita appartiene alla seconda categoria. L’ex centrale della Roma, passato da pochi giorni all’Al Fayha, ha fatto il suo debutto nella Saudi Pro League nel 5-0 subito dall’Al Raed. Il punteggio, per un difensore, è già tutt’altro che edificante, madovrà decisamente farsi perdonare. Il centrale inglese ha aperto le marcature (per gli avversari) con un goffoe nella ripresa si è fatto espellere dopo un on field check che ha stabilito come abbia negato una chiara occasione da gol agli avversari. Una partita da cancellare in fretta. L'articolodain: 5 golCalcioWeb.