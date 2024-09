Sempre al tuo fianco PresaDiretta o Dunkirk? La tv del 15 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 15, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “al tuo”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Emozioni” e “Una scelta inaspettata”, con Ambra Angiolini, Andrea Bosca. Nel primo, Sara Nobili è una vulcanologa della Protezione Civile Nazionale. Nata a Stromboli, ha da poco divorziato da Massimo e si è trasferita a Roma lasciando, per decisione condivisa, la figlia Marina alle cure dell’ex marito. Nel frattempo Sara, con la sua squadra, deve affrontare la scomparsa di alcuni ragazzini nei monti Sibillini. Nel secondo, Massimo scopre che Marina rischia la bocciatura a causa di troppe assenze e si rende conto di quanto sia difficile seguirla da solo. Nel frattempo Sara, con il nuovo stagista Federico, si ritrova a gestire l’allerta di una frana, che rischia di provocare numerose vittime.