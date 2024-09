Roma De Rossi | Zalewski? Esclusione non definitiva Dovbyk giocherà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)14 settembre 2024 - La pausa Nazionale è servita per riordinare le idee e cercare di realizzare le prime correzioni di un avvio di stagione complicato. Ora è arrivato il momento in cui cercare di applicare tutto quello di cui si è discusso in questi giorni. Nella giornata di domani infatti latornerò in campo nella delicata trasferta del Luigi Ferraris di Genova contro la formazione guidata da Alberto Gilardino. Una sfida delicatissima per i giallo, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, così come l'ha definita anche Daniele Denella conferenza stampa prepartita svoltasi a Trigoria. Ecco le sue parole.