Nasce il doposcuola per tutte le età | Nessuno deve restare indietro

(Di domenica 15 settembre 2024) di Francesco Marinello Creare una comunità educante per arricchire la formazione, la cultura e la socialità. L’associazione Spazio Alber1ca promuove nell’ex ospedale San Giacomo unaperto agli studenti dile età, un luogo dove fare i compiti insieme e imparare a collaborare sotto la guida attenta di docenti volontari ed ex insegnanti ora in pensione. Il progetto, che fa parte di un più ampio piano di rigenerazione urbana, vuole creare uno spazio inclusivo e sicuro per i giovani, offrendo un posto dove studiare e socializzare, che vada oltre i confini della scuola tradizionale. Il proverbio africano "Per educare un bambino ci vuole un villaggio" rappresenta perfettamente la filosofia di questo: il territorioeducare i ragazzi senza lasciare