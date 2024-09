Narcisimo e contemporaneità al Festival della filosofia la discussione sul male moderno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Il narcisismo oggi. Un’opera del polacco Pawel Kuczynski riprende il Narciso del mito dipinto da Caravaggio e non lo fa più riflettere in uno specchio d’acqua ma nello schermo di grande smartphone. Lo cita Vittorio Lingiardi, psicanalista e docente di Psicologia dinamica alla Sapienza di Roma, nella sua lezione su quella che pare sia una delle caratteristiche e delle afflizioni personali del nostro tempo. Si tratta del narcisismo e in unche ha per tema Psiche e ha visto molti interventi su ruolo, storia, illusioni e curapsicanalisi, è emerso in molti interventi, spesso, ma non solo, legato all’uso dei social.