Missili per colpire in Russia Gli Usa prendono tempo Scambiati 206 prigionieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)lasì, ma con idegli altri. Potrebbe essere questa la strategia del presidente americano Joe Biden, complice anche la disponibilità della Gran Bretagna che si conferma il nemico numero uno di Mosca e di certo la nazione che più vuole chiudere la partita ucraina in brevee a favore di Kiev. La visita del premier inglese, Keir Starmer, a Washington, sulla carta doveva essere di commiato al presidente uscente. Ma ci sono due guerre in atto e la Cina da contenere. Quindi è stata l’occasione per stabilire una partnership strategica in più quadranti geopolitici. Con l’Ucraina, però che ha la priorità su tutto. Soprattutto per Starmer, arrivato nella capitale americana con il fermo intento di smorzare la reticenza di Biden e convincerlo aobiettivi militari sul territorio russo nel momento in cui questi attaccano l’Ucraina.