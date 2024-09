Milano lo sport come valore sociale | per gli 80 anni del Csi festa in piazza Duomo e match Curia milanese-Nazionale sindaci

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – Una grandedi popolo di tutte le ‘piccole’ societàive. E’ quella in scena oggi in, a, in occasione del ‘Csi Day: 80di societàive che hanno fatto la storia’. Un’occasione per accendere i riflettori sul servizio educativo delle 630 societàive affiliate al Centroivo italiano che daaccompagnano generazioni di atlete e di atleti a cresceredonne e uomini, oltre che per celebrare loe i suoi valori di educazione, crescita personale e aggregazione. All’ombra della Madonnina, tra gli stand dedicati a varie disciplineive, si sono dati appuntamento il sindaco diGiuseppe Sala, il prefetto diClaudio Sgaraglia e l’assessora allodel Comune diMartina Riva.