Megalopolis Francis Ford Coppola entusiasta | Ho dimostrato che non esiste un solo modo per fare film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Il regista de Il padrino è orgoglioso di aver realizzato unche sfida le convinzioni di Hollywood.ha rilasciato un'intervista a Empire in cui si sofferma sul suo ultimo divisivo, e sottolinea come abbia voluto realizzare unche potesse sfidare le convinzioni radicate nell'industria hollywoodiana., presentato all'ultimo Festival di Cannes, ha fatto molto discutere, e ha creato una netta frattura nella critica, tra chi l'ha amato e chi l'ha detestato. Nell'intervista,racconta il motivo che l'ha spinto a realizzare il. Un altro"L'industria cinematografica cerca di far credere a tutti che esista unperun. Dev'esserci un protagonista e poi, nei primi minuti,