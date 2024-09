LIVE Ciclismo Europei 2024 in DIRETTA | 110 km al traguardo si muovono Van der Poel e Pedersen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.07 Ormai il gruppetto di Van dersi sta riportando sui fuggitivi. 15.05 Occhio perché si è venuto a formare un gruppo molto interessante alle spalle dei battistrada. Ci sono Mathieu Van der, Madse Matteo Trentin per l’Italia. 15.04 Pochi chilometri alla prima ascesa di giornata, il Kolmentberg. 15.02 Il terzetto alle spalle dei quattro battistrada si sta riavvicinando alla testa della corsa. Concluso il tratto in pavé di Op de Kriezel. 14.57 Ritzinger trova l’appoggio del danese Wurtz Schmidt e del lussemburghese Kluckers, i tre viaggiano con mezzo minuti di ritardo dai quattro di testa. 14.54 Meno di 120 km al. 14.53 Le Berre inizia a collaborare, si stacca Ritzinger dai suoi compagni di fuga. 14.50 Guadagna ancora qualcosina il gruppo sui fuggitivi. 14.