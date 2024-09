Lazaro | Conosciuto Vanoli già all’Inter mi piace il suo gioco!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)ha promosso il suo allenatore Paolo. Il laterale austriaco, ex Inter, ricorda la sua prima conoscenza col tecnico. CONOSCENZA PASSATA – Il Torino ha pareggiato contro il Lecce a reti inviolate. Nel post partita, durante la conferenza stampa di rito, l’ex nerazzurro Valentinoha parlato della sua crescita in fase difensiva. Merito anche del suo allenatore Paolo, che conosce dai tempi dell’Inter: «Lo conosco già dai tempi dell’Inter, abbiamo lavorato molto nelle due fasi. Tutti gli allenatori hanno le loro idee, conlavoriamo molto anche per la fase di non possesso, giochiamo in modo diverso, dobbiamo cercare le punte, giocare più velocemente, mimolto questo tipo di».fu infatti collaboratore di Antonio Conte.