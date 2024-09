La flotta spezzina conquista Cannes Le eccellenze sono made in Italy

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) I grandi nomi del comparto, certo. Quei Riva, Ferretti, Sanlorenzo, Baglietto chela vera anima del Miglio blu del Levante spezzino. Ma anche realtà più piccole: imprese che nonostante le ridotte dimensioni negli ultimi anni hanno saputo imporsi sulla scena nazionale e internazionale come punti di riferimento della produzione e commercializzazione del meglio che il ’in’ è in grado di confezionare. Non è un caso, quindi, se anche i loro marchi figurano accanto a quelli dei più noti e prestigiosi protagonisti del Salone Nautico di scena nell’assolatissima. Un evento di vasta portata che chiude oggi i battenti dopo una settimana fitta di appuntamenti più o meno mondani: cene di gala per la presentazione di nuovi gioielli del mare, vernissage di stand aperti alle più innovative start-up, occasioni di incontro tra produttori, fornitori e acquirenti.