La Festa dello Sport Le proposte dal judo al volley

(Di domenica 15 settembre 2024) Giornata ricca di eventi al Centroivo “Indrigo“ di via Europa grazie alla “2024“, evento ormai fisso e consolidato, con l’obiettivo, oltre a quello di essere un momento di aggregazione, di avvicinare i cittadini di ogni fascia di età alloe di dare visibilità alle associazioni che operano nel territorio. Il via alle 14.30 con l’apertura al pubblico dell’evento, alle 16 ci sarà un momento di presentazione delle associazioniive locali e alcune esibizioni degli atleti; sarà inoltre possibile sperimentare le varie disciplineivetra cui atletica leggera, baseball, softball, calcio, ginnastica artistica,, karate, pallavolo, pallacanestro, vela. Non mancheranno il tennis, la ginnastica acrobatica e loinclusivo. Sono previsti anche giochi e laboratori per bambini e famiglie.