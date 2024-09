Di Lorenzo | Contento per il gol abbiamo vinto su un campo difficile Meret ha piena fiducia da tutti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) Il difensore del Napoli Giovanni Dicommenta la prestazione della squadra e difende il portiere Alexdalle critiche. Giovanni Di, il difensore del Napoli, ha parlato con entusiasmo e realismo al termine della vittoria della squadra contro il Cagliari, sottolineando l’importanza della prestazione nonostante le condizioni sfavorevoli del. Il calciatore, che ha segnato due gol in campionato finora, ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa. “Sonoper il gol che ha sbloccato la gara.su un, era una partita importante di ritorno dalle Nazionali. Ilera molto secco e la palla si fermava, non è stato certamente semplice per noi, ma siamo riusciti a calarci subito nel match”.