Confartigianato appello agli studenti | Le nostre imprese vi aspettano il lavoro c’è

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) L’anno scolastico parte domani elancia unai giovani"Se volete lavorare, levi". Cosi il presidente Maurizio Baldi e i Presidenti di categoria: "Dalle vostre scelte dipenderà la sopravvivenza del tessuto produttivo locale". "Mai come in questi anni si prospetta un futuro pieno di soddisfazioni lavorative per i giovani". È con questo presupposto che il presidente diArezzo Maurizio Baldi vuole augurare un buon inizio di anno scolastico. "Il mio abbraccio va a tutti i ragazzi e le ragazze che si apprestano ad iniziare l’anno scolastico", commenta Baldi. "Per loro alla fine del percorso scolastico si apre un campo pieno di opportunità", aggiunge. "Viviamo un momento felice per l’occupazione nel nostro paese, ma dal lato dellela difficoltà a reperire personale è davvero preoccupante.