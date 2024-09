Clodiense-Lumezzane oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la quarta giornata del girone A di/2025. Sfida tra due formazioni appaiate a quota 4 punti: i veneti neopromossi hanno superato la Triestina nella seconda giornata, mentre nel turno successivo è arrivato il pari 2-2 sul campo della Pergolettese. Importante pareggio sul campo del Lecco invece per i bresciani, che finora sono andati a punti solo in trasferta e vogliono proseguire questo trend.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di domenica 15 settembre alle ore 18.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.