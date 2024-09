Chi è Claudia Mancinelli | l’allenatrice di Sofia Raffaeli diventata star a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Sono passate 5 settimane dal giorno che ha fatto la storia della ginnastica ritmica italiana. Quel giorno, oltre a celebrare la medaglia di bronzo di, l’Italia ha conosciuto anche la sua allenatricein poche ore ladei social. Adesso la giovane campionessa e la sua allenatrice raccontano la loro avventura in tv: venerdì sono state ospiti a “Propaganda Live” su La7. Oggi partecipano a “Da Noi A Ruota Libera”, il programma condotto Francesca Fialdini in diretta da domenica 15 settembre alle 17:20 su Rai Uno. L’occasione per conoscere ancora meglio chi è. “Cambiare dopo quasi 13 anni è stato difficile, le prime gare sono arrivata ottava, ora ringrazioperché ogni giorno imparo qualcosa e riesco a migliorarmi”.