Chi affronterà l’Italia ai quarti di Coppa Davis? Evitata la Spagna di Alcaraz grazie al primo posto di Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) L‘Italia si è qualificata come prima del Gruppo A aidelle Finals di2024, che si giocheranno a Malaga, inda martedì 19 a domenica 24 novembre: gli azzurri di Filippo Volandri hanno avuto la certezza aritmetica di chiudere al comando battendo 2-0 i Paesi Bassi. A, infatti, i due singolari sono stati entrambi vinti dalin tre set, e gli azzurri hanno così chiuso a punteggio pieno in classifica: ilporta gli azzurri ad essere inseriti nella parte alta del tabellone della seconda fase, quella dove si trovano già gli Stati Uniti, che ieri hanno vinto il Girone C. Gli azzurri troveranno aiuna tra la seconda del Gruppo B, ovvero l’Australia, e la seconda del Gruppo D, ovvero l’Argentina.