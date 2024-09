Berrettini vola basso | annuncio inaspettato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024) Le parole di Matteohanno sorpreso tutti: il campione, le sue dichiarazioni parlano chiaro. Negli occhi il fuoco di chi vuole riprendersi tutto quello a cui, per forza di cose, ha dovuto rinunciare. Nel cuore la speranza di poter finalmente tornare agli antichi fasti e di ricominciare la sua avventura sportiva esattamente dal punto in cui l’aveva lasciata. Nel mezzo, una parentesi che potrebbe essere, in tal senso, determinante. Matteoha raccontato un aneddoto molto divertente (LaPresse) – Ilveggente.itQuanto Matteoabbia sofferto, lo scorso anno, possiamo solo immaginarlo. Non è assolutamente possibile avere la reale contezza di come si sia sentito nel momento in cui, a causa dei numerosi infortuni che gli hanno dato il tormento negli ultimi due anni, si è visto costretto a rinunciare, tra le tante cose, anche alla maglia azzurra.