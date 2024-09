Agnoletti la terza resta a Campi Genitori infuriati | Niente trasporto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) "Una vicenda gestita malissimo su più fronti". Sono esasperate le famiglie dei dieci studenti sestesi della classe III H C indirizzo Scienze umane della sede didel Liceoche avrebbero dovuto trasferirsi per un anno a Sesto durante la ristrutturazione del loro plesso e che, invece, solo pochissimi giorni fa hanno saputo che resteranno sul territoriogiano. "Siamo arrabbiati – raccontano i-. A maggio alla classe era stato comunicato che, per un anno, avrebbero studiato a Sesto, nei container.