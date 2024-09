Nella scarpata con l’auto paura per due giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Ascoli, 14 settembre 2024 – Si possono ritenere decisamente fortunati i due ragazzi coinvolti, ieri mattina, in un incidente stradale che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. E’ avvenuto poco dopo le 7.30 lungo la Strada Cuprense, nel territorio comunale di Ripatransone all’altezza del canile di Quercia Ferrata. I due si dirigevano verso Grottammare per raggiungere un istituto scolastico della Riviera. A bordo del veicolo, una Lancia Y, viaggiavano un diciottenne e un diciassettenne. Il più grande, che era al volante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un palo della segnaletica posto a bordo carreggiata. A seguito dell’urto, il veicolo non è riuscito a rientrare in carreggiata ed è precipitato in unasul lato meridionale della strada. Il veicolo è ’atterrato’ sul tettino.