Napoli mercato chiuso ma azzurri scatenati | Hanno offero 40 milioni

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilera pronto ad investire 40di euro per un talento del calcio mondiale: arriva la clamorosa ammissione Un’estate da protagonista assoluto: ilsi è guadagnato sul campo la palma di regina deldopo una campagna acquisti sontuosa messa in piedi dal patron De Laurentiis, dal ds Giovanni Manna e da Antonio Conte. Ben sette acquisti: tre difensorei, da Rafa Marin a Buongiorno, Leonardo Spinazzola, esterno per rinforzare la corsia mancina, i due scozzesi McTominay e Gilmour per rendere d’acciaio la mediana e Lukaku in attacco oltre a David Neres. Spesi 150di euro come ha ricordato il patron in occasione della conferenza stampa per il nuovo back sponsor di maglia. Eppure il, pur senza incassare soldi per la cessione di Victor Osimhen, era pronto ad investire ancora.