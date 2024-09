Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 14 settembre 2024)2 –Gru: trama, personaggi e streaming delQuesta sera, sabato 14 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda2 –Grud’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val. Sequel deldel 2015, la pellicola è lo spin-off e prequel del franchise iniziato conme del 2010. Di seguito tutte le informazioni, la trama, personaggi e dove vedere in streaming. Trama Ilapprofondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e disiato, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70. Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi.