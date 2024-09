Milan Calabria out contro il Venezia | le condizioni|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) 2024-09-14 14:00:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Ilaffronterà questa sera ila San Siro con due defezioni nel reparto difensivo: Thiaw non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in un allenamento prima della sfidala Lazio e nei giorni scorsi si è fermato anchei lagunari sarà quindi Emerson Royal a giocare da titolare lungo l’out di destra. LE CONDIZIONI – Secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.com,ha accusato una contusione alla gamba destra in allenamento. In una fase così delicata della stagione, con tre impegni fondamentali in una settimana tra campionato e Champions League, ilha scelto la strada della prudenza non convocando il numero 2 rossonero.