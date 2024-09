LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa granitica 2-0 su American Magic Ineos domina Alinghi

Leggi tutta la notizia su oasport

16.44 Si tornerà in acqua domani (domenica 15 settembre, ore 14.00) per altre quattro regate. Nell'ordine:Britannia-Britannia-. 16.43 Ricordiamo che le semifinali sono al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica alla finale dellaCup. 16.