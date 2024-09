Larissa Iapichino firma il memorabile tris italiano | vince la Diamond League festa con Tamberi e Fabbri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) FENOMENALE.ha deciso di tornare in gara a un mese di distanza dal quarto posto conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024, si è rimessa in gioco in occasione delle finali dellae ha vinto la gara di salto in lungo che ha animato gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La fuoriclasse toscana si è imposta sulla pedana di Bruxelles (Belgio) con una stoccata da 6.80 metri (vento nullo) piazzata al secondo tentativo, dopo un iniziale 6.77 (0,2 m/s di vento contrario). La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, è sembrata in forma eccellente dopo la lunga pausa, ha offerto un’ottima rincorsa e un buono stacco nonostante le basse temperature che hanno caratterizzato il Memorial Van Damme.