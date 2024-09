La storia del bambino-partigiano Un cippo in memoria di Cesana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Ottant’anni fa, la sera del 14 settembre, a Picciniera di Gombola di Polinago, una raffica di mitra nazista spezzò la giovanissima vita di Franco, 12 anni, il più giovaned’Italia caduto in combattimento. Nel luogo dove il giovanissimoperse la vita, sarà inaugurato, a breve, une collocata una targa per ricordare l’80° anniversario della sua uccisione. Ilè voluto dalla Sezione ANPI Prignano-Polinago grazie anche al sostegno dell’ANPI Provinciale Modena. Quel 14 settembre 1944 Francofece visita alla madre, le confermò di essere consapevole di quello che sta facendo e le promise che sarebbe ritornato dopo pochi giorni in occasione del suo tredicesimo compleanno ma quella stessa sera, durante un attacco tedesco, cercando di proteggere il suo comandante, Franco fu colpito a morte dal fuoco nazista.