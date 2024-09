La Juventus non ingrana delusione contro l' Empoli | al Castellani il secondo pareggio di fila

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)consecutivo per ladi Thiago Motta: all'finisce 0-0, lo stesso risultato maturato prima della sosta nel match casalingola Roma. Bianconeri momentaneamente in testa alla classifica a quota 8 punti, in attesa di Inter e Torino. Sei punti per i toscani, al terzoin campionato e fin qui imbattuti: buon inizio da parte degli uomini di D'Aversa (oggi squalificato) che dopo aver vinto all'Olimpico sono riusciti a strappare un punto coi bianconeri. L'ha confermato la solidità mostrata nelle prime tre partite mettendo in difficoltà unapropositiva nei primi istanti, meno brillante col passare dei minuti soprattutto in fase di costruzione. La prima vera occasione ce l'ha avuta Gyasi, ma il taglio sulpalo è stato intercettato dall'ottima lettura da parte di Kalulu.