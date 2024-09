La domenica del derby Montecatini-Monsummano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) È unadisentitissimi quella che contraddistingue la seconda giornata del girone A di Promozione (tutti in campo alle ore 15.30). Il clou si gioca al Brizzi di Margine Coperta, dove si sfidano Valdinievolee Intercomuale. Si tratta del secondo capitolo stagionale della sfida sull’asse: il primo, disputato in Coppa Italia, se lo è aggiudicato nettamente (3-0) la squadra di Pellegrini. Il clima atteso per questo nuovo scontro sarà però molto diverso. Vuoi per la voglia di riscatto del, vuoi per i tre punti in palio in campionato che regalano stimoli ben diversi dalla Coppa, ildi domani sarà tutto da seguire.