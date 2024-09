Judo Italia sul podio con Giovanni Esposito e Leonardo Casaglia nel day-2 del Grand Prix di Zagabria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Buone notizie per i colori azzurri al termine della seconda giornata deldi2024, primo evento del World Tour diin calendario dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo un day-1 avaro di soddisfazioni, l’ha infatti archiviato quest’oggi due piazzamenti sulconnei -73 kg enei -81 kg.si è fermato ad un passo dal suo primo trionfo della carriera nel circuito maggiore (dopo altri tre secondi posti traSlam), cedendo in finale all’ungherese Daniel Szegedi per ippon dopo aver sconfitto in precedenza il canadese Yanis Hachemi, il giapponese Ryuga Tanaka, l’israeliano Yehonatan Elbaz ed il georgiano Bachana Bolkvadze.