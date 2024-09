Golf | Tiger Woods si è operato alla schiena per la sesta volta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Ancora un intervento, stanella parte bassa, per. Il 15 volte campione Major si è sottoposto a un’operazione nella mattina di ieri, ma la notizia è stata diffusa soltanto nella sera: è lache si interviene da quelle parti, a testimonianza dei suoi tanti problemi in quella zona del corpo. Questo il messaggio apparso sui social delista: “si è sottoposto a un intervento chirurgico di microdecompressione della colonna lombare per un conflitto nervoso nella parte bassa della. Il dottor Sheeraz Qureshi dell’Ospedale per Interventi Speciali di West Palm Beach ha eseguito l’operazione e ha ritenuto che sia stata effettuata con successo“.