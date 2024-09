Forlì subito un altro scomodo derby Occhio all’attacco dello United

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Unromagnolo. Dopo la Sammaurese, oggi loRiccione. Domani, con fischio d’inizio alle 15, ilaffronta la trasferta sul campo quasi neutrostadio Giorgio Calbi (sintetico) di Cattolica, che per quest’anno ospiterà le gare interne dei riccionesi. Dopo l’esordio stagionale, chiuso sullo 0-0, il nuovodi mister Alessandro Miramari intende accelerare per non perdereil contatto dalla vetta della classifica. Una partenza col freno a mano innestato che, comunque, ha coinvolto le quattro formazioni favorite, dato che queste nel primo turno hanno portato a casa solamente due punti dei 12 disponibili.