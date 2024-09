Analisi delle dinamiche economiche | USA UE e le sfide globali

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 14 settembre 2024) Negli Stati Uniti, il PIL è ai massimi livelli con un’inflazione minima, mentre i tassi di interesse si attestano al 5%. In Europa, al contrario, il PIL è quasi stagnante, con tassi di deposito al 3,5% e rifinanziamento al 3,65%, mentre l’inflazione è scesa al 2,6% rispetto al 2,9% di gennaio 2024. Cosa significa? La crescita del PIL statunitense è in parte alimentata dai conflitti in corso, come la guerra in Ucraina, la crisi in Israele e i soliti focolai in Africa. Gli USA producono gran parte degli armamenti utilizzati, insieme ai sistemi di difesa. Sebbene altri paesi come Cina e Iran investano ingenti risorse nel settore militare, gli Stati Uniti dominano la produzione. La Cina, ad esempio, ha virato verso una politica di rafforzamento militare a causatensioni su Taiwan ebarriere commerciali imposte al suo export.