Un posto al sole trama 13 settembre 2024 | Manuela perdona Costabile??

(Di venerdì 13 settembre 2024)Altieri sarà deciso a farsire daCirillo nel corso della puntata di Unaldi venerdì 13. Il giovane, di recente, ha proalla gemella di occuparsi dei lavori per la realizzazione del suo progetto del parco archeologico per bambini. La ragazza, occupata con i suoi studi universitari, ha accettato la proposta die si è affidata completamente a lui, affidandogli anche la gestione dei fondi ottenuti per la sua idea imprenditoriale. Poco dopo, però,, certa di essere ormai in procinto di inaugurare il parco, ha scoperto con sgomento che i lavori, in realtà, non sono mai partiti. A quel punto, la ragazza ha chiesto spiegazioni ad Altieri, il quale gli ha confessato di aver usato i soldi destinati al progetto per pagare alcuni debiti che aveva contratto per finanziare dei lavori all'interno del suo caseificio.