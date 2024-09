Leggi tutta la notizia su romadailynews

del ministro difesa cinese Don Giuni negoziato è una risoluzione pacifica sono l'unica via d'uscita dalla guerra a Gaza in Ucraina la fine di ogni conflitto ha detto era di conciliazione ogni paese ha il diritto di salvaguardare i propri interessi di sicurezza e di sviluppo ma per risolvere i problemi necessario ingiusto ordine internazionale la Cina è disposta a costruire la pace insieme alle forze armate di altri paesi è detto dong aprendo il forum sia in chat di Pechino il più grande evento annuale diplomazia militare della Cina a cui partecipano più di 90 paesi e organizzazioni internazionali ieri sera dong secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa cinese ha avuto un incontro con il vice Ministro della Difesa Russo Alexander form.