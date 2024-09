Spal serve la svolta e il Sestri porta bene

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) La scorsa stagione le vittorie ottenute con ilLevante rappresentarono ossigeno puro dopo un periodo particolarmente negativo per la, che anche quest’anno punta a dare unaal proprio campionato in occasione del match con i rossoblù. Mister Colucci, uno che a Ferrara non ha vinto praticamente mai, è riuscito nell’impresa di battere la squadra ligure addirittura due volte nel giro di poche settimane. Prima in Coppa Italia serie C nel giorno del suo debutto sulla panchina biancazzurra (2-0 con reti di Rabbi e Rosafio) e poi in campionato (1-0 con una prodezza di Bertini su calcio di punizione).