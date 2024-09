Serie A quarta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, è di nuovo tempo diA, che torna con la. Il turno si aprirà sabato con l'anticipo fra Como e Bologna, che precederà la gara di una delle capoliste: la Juventus sarà di scena a Empoli. Dopo una partenza decisamente a rilento invece il Milan ha necessariamente bisogno di rialzarsi contro il Venezia. Il programma della domenica viene inaugurato da Genoa-Roma. Interessantissima la sfida fra Atalanta e Fiorentina. Il Torino e l'Udinese, rivelazioni di questo inizio di torneo, affrontano rispettivamente Lecce e Parma. Trasferte non da sottovalutare per Inter e Napoli, impegnate sui campi di Monza e Cagliari. A chiudere questasarà la partita di lunedì sera fra Lazio ed Hellas Verona.