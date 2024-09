Scuola di teatro c’è la nuova sede Marziali | Finalmente una casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lanazionale di improvvisazione teatrale e‘Vicolo Cechov’ con diverse sedi in Italia tra cui Montegiorgio, riapre le iscrizioni ai propri corsi di improvvisazione teatrale, scrittura creativa e workshop tematici die recitazione. La referente Laura, improvvisatrice e formatrice di improvvisazione teatrale nonché attivista in ambito oncologico e recentemente premiata alla ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’ di Francavilla d’Ete, al Senato con il premio ‘Standout Woman Award’ e ai ‘Factanza Awards’ di Milano, è felice di annunciare insieme ai direttori artistici di ‘Vicolo Cechov’ Roberto Rotondo e Fabio Astolfi l’apertura di unache sarà gestita insieme all’associazione culturale ‘Shinsei Taiko Project’. Laè stata ubicata in via Faleriense Est 81 a Piane di Montegiorgio, presso il centro commerciale ‘Hurrà’.