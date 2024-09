Matrimonio Veronica Ferraro il discorso della Ferragni riguarda anche Fedez

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ieri, la migliore amica di Chiara, si è sposata con il musicista e produttore Davide Simonetta, ex fidanzato di Annalisa. I due sono convolati a nozze nel giardino di una villa, un luogo magico graziato dal maltempo che in questi giorni si sta abbattendo sulla Penisola. Chiaraera la testimonesposa e quando è arrivato il momento di legger il suoper l’amicanon ha saputo trattenere le lacrime. Una lettera in cui parladel momento difficile che ha vissuto a inizio anno, momento in cui era da sola, ilconera finito, e doveva affrontare un crollo personale maprofessionale. In quei giorni al suo fianco, come sempre negli ultimi 17 anni, c’era