L’impero finanziario di Sinner | ha già un patrimonio di circa 50 milioni Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Negli ultimi due anni Jannikha ottenuto sempre più successi tennistici, che insieme ai ricchi sponsor e agli investimenti, hanno fatto crescere notevolmente il suofa un calcolo dei guadagni del tennista italiano: “In queste ore di relax avrà avuto anche il tempo per dare un’occhiata a quello che è l’immensoaccumulato negli ultimi due anni durante i quali i suoi consiglieri occulti e l’amico-manager Alex Vittur lo hanno aiutato a creare un piccolo (si fa per dire) imperofondato su tre entrate diversificate: i premi vinti nei tornei dell’Atp (gli Slam erogano assegni milionari se li vinci o se arrivi in finale), gli sponsor che fanno la fila per averlo testimonial, infine gli investimenti che fruttano le varie plusvalenze.