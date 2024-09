La storica Ponzani e il complesso dei migliori della sinistra antipatica | Vi abbiamo accolto…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 13 settembre 2024). È una definizione autorevole, scientifica, politicamente neutrale, quella con cui Michelaviene presentata nei talk televisivi de La 7, ultima apparizione ieri a Piazzapulita da Formigli ma in passato ospite a DiMartedì di Floris.. Tanto basta per darle la primazia nel commento urticante, nella definizione modello “ipse dixit”, nella pagella dei buoni e dei cattivi, specie se dietro la cattedra a fare da spalla c’è un giornalista di vecchia data, cintura nera di sapienti scenografie e siparietti ben costruiti per ‘bucare’ il video (anche se l’audience langue) ed educare il pubblico all’antifascismo militante. Generalmente gli ospiti in studio sono sbilanciati a, ma questa è una cattiveria, soprattutto quando maneggia materiale sensibile, vedi la strage di Acca Larenzia, le inchieste di Fanpage, braccia tese e croci celtiche.