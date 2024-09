La ripartenza de Il Tre | Sono più consapevole ma non sono cambiato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sesto San Giovanni (Milano) – Corri Guido, corri. Il Tre ha davanti ancora parecchia strada per diventare quella rivelazione a cui il 12° posto dell’Ariston dello scorso febbraio sembrava preludere. E se il passo è un po’ rallentato, i due concerti di questo suo Fragili Tour 2024 - al Carroponte domenica prossima e al Palazzo dello Sport di Roma a novembre - rappresentano una buna opportunità per restituire a Guido Luigi Senia, 27 anni compiuti la settimana scorsa, sprint e motivazioni. A patto di darsi una scrollata. “In questi mesi penso di avere maturato moltezze”, racconta infatti laconico e un po’ svogliato il rapper romano, approdato alle cose della musica nel 2015 grazie alla vittoria della competizione musicale One Shot Game e alla realizzazione dei primi mixtape. “La sostanza però è rimasta la stessa di un tempo.solo un po’ più conosciuto”.