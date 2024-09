Juventus sale la febbre Champions | superati i 38mila biglietti venduti per la sfida col Psv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Thiago Motta ha dichiarato di pensare soltanto alla trasferta di Empoli, ma nell’ambientecresce l’attesa per il ritorno inLeague. Lacontro il Psv si giocherà in un Allianz Stadium che si avvicina al tutto esaurito: a quattro giorni dalla gara è già stata infatti superata quotaspettatori trasingolarmente e i pack messi in vendita dal club. Anche per il big-match di campionato contro il Napoli di Antonio Conte, fissato per sabato 21 alle 18.00, ci sarà lo Stadium delle grandi occasioni con il sold-out già annunciato. Per chi è rimasto fuori c’è ancora la possibilità di comprare un biglietto dagli abbonati che eventualmente metteranno in vendita il proprio posto.laper lacol Psv SportFace.