Investito dopo il furto scoperta la vera identità della vittima | chi è in realtà

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tiene banco ancora il caso di Cinzia Dal Pino, la donna di Viareggio che,essere stata derubatasua borsetta, è salita sul suo suv ed hae ucciso il ladro. La donna è accusata di omicidio volontario e al momento si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Laera un algerino senza fissa dimora che si faceva chiamare Said Malkoun, ma secondo quanto emerso, non era il suo vero nome. Leggi anche:il: le sorellerompono il silenzio Leggi anche: Treno esce dai binari in Italia: terribile incidenteilNella notte tra l’8 e il 9 settembre l’imprenditrice 65enne ha4 volte e ucciso l’uomo che le aveva rubato la borsa nella serata dell’8 settembre in un parcheggio di Viareggio.