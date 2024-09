Il Volo Ignazio Boschetto si è sposato | chi è la neo moglie Michelle Bertolini? Ecco tutto sulle nozze

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 13 settembre 2024)hail 12 settembre 2024; il tenore de Ile suafacevano coppia da poco più di un anno e la cerimonia è stata riservata a pochi intimi. Il matrimonio del cantante e della sua dolce metà era stato annunciato ufficialmente lo scorso dicembre; sui social nelle ultime ore sono apparse le prime immagini della celebrazione, anche se ancora non se ne sa molto. Prima di festeggiare le lorohanno optato per una festa con amici e familiari, proprio la sera prima del grande evento. Fonte: Instagramsi èsi sono sposati con rito civile, in Comune: i due hanno scelto di festeggiare questo traguardo di coppia con pochi intimi e fra gli invitati, ovviamente, erano presenti anche gli altri due componenti de Il