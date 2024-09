Il PSG condannato a pagare all’attaccante del Real Madrid 55 milioni di euro di stipendi non pagati

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) 2024-09-12 23:38:26 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La commissione legale della Lega francese di calcio professionistico ha ordinato al Paris St-Germain dia Kylian Mbappé la somma di 55di(circa 46,4di sterline) dinona cui il capitano della nazionale francese afferma di avere diritto. Mbappé, che mercoledì ha rifiutato un’offerta di mediazione della commissione nella disputa con il suo ex club, ha chiesto alla commissione di tenere conto del pagamento di tre mesi dio non pagato e dell’ultimo terzo di un bonus fedeltà da lui richiesto, secondo quanto riportato dall’AP.