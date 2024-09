Il meglio della moda mondiale dalla New York Fashion Week

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 13 settembre 2024) Life&People.it Il cambio di stagione coinvolge anche le passerelle più esclusive del mondo che, puntualmente, si rigenerano e si evolvono, dando all’obiettivo dei fotografi, agli occhi del pubblico e alle penne dei giornalisti di settore nuove interpretazionida ammirare, criticare e, talvolta, addirittura disprezzare. I best ofNewè un quadro pittoresco e innovativo, l’incontro perfetto tra grandi firme e designer emergenti, un ideale incrocio (come quelli famosissimi di Manhatthan, sedekermesse) tra culture, stili e background molto diversi tra loro. Nessuna conferenza stampa o cerimonia d’apertura: un solo grido, “VOTE“, a dare il via e a scandire i passimarcia che ha inaugurato la sfilate.