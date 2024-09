Il Manchester City rischia la retrocessione? Le parole di Guardiola

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilsi prepara per il ritorno in campo in Premier League ma continua a tenere banco una situazione delicata. L’allenatore Pepha accolto con favore la notizia che l’attesa udienza del club sulle presunte violazioni delle normative finanziarie della Premier League inizierà lunedì. Ildovrà affrontare 115 accuse dopo essere stato deferito ad una commissione indipendente nel febbraio 2023 a seguito di un’indagine quadriennale della lega. Le presunte violazioni finanziarie si sono verificate tra il 2009 e il 2018, mentre ilè stato anche accusato di non aver collaborato all’indagine. “Inizia presto e spero finisca presto. Un comitato indipendente deciderà. Non vedo l’ora di ricevere la decisione”, ha detto