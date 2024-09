Il Governo sta pensando all' introduzione di un indicatore della situazione economica delle famiglie simile all' Isee ma con maggiori benefici per chi ha più figli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Uno degli obiettivi, dichiarati e necessari, è contrastare la denatalità, da cui dipende la tenuta del sistema Paese. Per questo nella Manovra finanziaria in discussione, ilpensa di aumentare i sostegni per chi ha. Purtroppo, però, la coperta dei finanziamenti è corta, e la conseguenza sarà che diminuiranno tutti i bonus per chi dinon ne ha. Il ministro dell’Economia eFinanze Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: non si può fare tutto con le poche risorse a disposizione.